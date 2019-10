Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1410) Überfall auf Passanten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits in der Nacht vom 04.10. auf den 05.10.2019 wurde in der Nürnberger Innenstadt ein 36-jähriger Mann überfallen und beraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde das spätere Opfer im Nürnberger Bahnhof gegen Mitternacht von einer unbekannten Frau angesprochen und unter einem Vorwand zum Zentralen Omnibusbahnhof in der Käte-Strobel-Straße gelockt. Dort warteten mehrere unbekannte Männer. Sie schlugen den 36-Jährigen zusammen und raubten ihm am Ende seine Barschaft in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten sowohl die Täter als auch die unbekannte Frau. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, halblange dunkle Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, bekleidet mit weißer Jacke und Jeans.

Die tatausführenden Männer sollen älter als 30 Jahre gewesen sein. Mehr ist leider nicht bekannt.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell