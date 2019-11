Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10.00 Uhr: Einbrüche und ein Unfall

Aalen (ots)

Auffahrunfall Crailsheim Am Freitag, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Daimler-Lenker die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte Crailsheim. Auf der Jagstbrücke erkannte er zu spät, dass vor ihm der Verkehr stockte und fuhr einen stehenden VW auf. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 3500 Euro.

In Wohnhäuser eingebrochen Gaildorf Am Freitag, zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr, schlugen bislang Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Straße Auf der Hardt ein und drangen in das Gebäude ein. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume. Anschließend entkamen sie unerkannt mit mehreren hundert Euro Bargeld. In Unterrot wurden ebenfalls in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.50 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Auch dort wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Täter entwendeten auch hier mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter Tel. 0791/400-0 zu.

In Wohnhaus eingebrochen Schwäbisch Hall - Bibersfeld Unbekannte schlugen am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr, an einem Wohnhaus in der Biberstraße zunächst ein Küchenfenster ein. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Nachdem sie mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter Tel. 0791/400-0 zu.

