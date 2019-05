POL-AA: Rems-Murr-Kreis - 11.05.2019, 15:00 Uhr - Unfallflucht in Fellbach mit Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Aalen

Am Freitag gegen 13:47 Uhr parkte ein 65 Jahre alter Mann seinen Mercedes in Fellbach in der Stuttgarter Straße an einem dortigen Gartenfachmarkt ein. Als er nach seinem Einkauf zurück kam stellte er fest, dass ein unbekannter Autofahrer seine komplette Fahrzeugseite beschädigt hatte und einfach davon gefahren war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand dem Mann ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Da der Parkplatz gut besucht war hat vielleicht jemand den Unfall gesehen und kann zum Verursacher Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

