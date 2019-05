Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 11.05.2019, 10:30 Uhr -

Aalen (ots)

Fellbach - Auto übersehen und Unfall verursacht

Am Freitag gegen 15:05 Uhr befuhr eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen in Fellbach die Wirtembergstraße. An der Einmündung der Gotthilf-Bayh-Straße wollte sie in diese abbiegen und tastete sich hierbei zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch in die Einmündung hinein. Hierbei übersah sie eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin, welche die Gotthilf-Bayh-Straße ortsauswärts unterwegs war und nahm ihr die Vorfahrt. Bei dem folgenden Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro.

Winnenden - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:05 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Winnenden die Stöckachstraße in Richtung Kelterstraße. An der dortigen Kreuzung übersah er einen 45jährigen Audifahrer, welcher von rechts kam und kollidierte im Kreuzungsbereich mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Winnenden - Betrunken Unfall gebaut

Am Freitag gegen 19:13 Uhr fuhr ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug in Winnenden im Kauzenbach 5 auf den Parkplatz beim Friedhof ein. Hierbei fuhr er mit seinem Mercedes gegen zwei andere PKW, welche dort geparkt waren. Als er durch die Besitzerin eines der Autos auf den Unfall angesprochen wurde reagierte er äußerst unflätig und entfernte sich einfach. Die hinzu gezogene Streife konnte dann feststellen, dass der Mann deutlich betrunken war. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Nun erwartet ihn noch die Anzeige.

Kernen - Betrunkener Fußgänger torkelt in Fahrbahn

Am Freitag gegen 18:00 Uhr lief ein 25 Jahre alter Fußgänger auf der Max-Eyth-Straße in Kernen, als ihm ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Ford Transit entgegen kam. Kurz vor dem Auto torkelte der 25jährige aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf die Straße und wurde durch den Ford erfasst. Bei dem Unfall erlitt er leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Backnang - Betrunken vor der Polizei abgehauen und Unfall gebaut - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 23:40 Uhr sah eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Backnang einen PKW aus einem Etablissement in der Sulzbacher Straße herausfahren. Im Anschluss sollte der PKW einer Kontrolle unterzogen werden, da technische Defekte vermutet wurden. Zunächst befolgte der 23 Jahre alte Fahrer auch alle Anweisungen der Polizei. Als er dann Anhalten sollte beschleunigte der 23jährige und raste davon. An der "Krähenbachinsel" verlor er dann die Kontrolle über sein Auto, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und stieß mit einem, an einer Ampel wartenden Mercedes eines 25 Jahre alten Mannes zusammen. Bei dem Unfall blieb es zum Glück bei Sachschäden. Jedoch konnte bei der Unfallaufnahme festgestellt werden weshalb der 23 Jahre alte Mann geflüchtet war. Er war nämlich deutlich betrunken und hatte auch keinen Führerschein. Auch Drogen hatte er konsumiert, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Da der Unfallfahrer bei seiner rasanten Fahrt noch andere Autofahrer gefährdet hatte, bitte die Polizei Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07191/909-0 zu melden.

