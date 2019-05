Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zweimal Trickdiebstahl - Unfallflucht geklärt - Diebstahl von Bienenstock - Unfall

Aalen (ots)

Zweimal Trickdiebstähle

Neresheim:

Am Freitagmorgen wurde eine 77-jährige Frau Opfer einer Trickdiebin. Die Frau hatte gegen 9.40 Uhr in einer Bankfiliale in der Hauptstraße Bargeld abgehoben, welches sie in einem Kuvert in ihrem Einkaufskorb verstaute. Anschließend begab sie sich zum gegenüber der Bank geparkten Pkw, wo ihr Ehemann auf sie wartete und setzte sich mit dem Korb auf dem Schoß auf den Beifahrersitz. Kurz darauf klopfte eine Unbekannte Frau gegen die Scheibe der Beifahrertüre. Als die Geschädigte daraufhin die Beifahrertüre öffnete, fuchtelte die Frau mit einer Kunststoffmappe herum, in welcher sie eine Art Spendenliste befand. Dadurch wurde die Seniorin abgelenkt, was die Tatverdächtige ausnutzte und das Kuvert entwendete. Anschließend entfernte sich die Tatverdächtige zu Fuß auf der Hauptstraße in Richtung Amtsgericht. Beschreibung der Tatverdächtigen: Ca. 25-30 Jahre alt, schlank, lange schwarze Haare. Der Polizeiposten Neresheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07326/919001.

Westhausen:

Ein weiterer Trickdiebstahl ereignete sich am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in der Dalkinger Straße. Eine unbekannte Frau war über die Beifahreseite in den Pkw eines 74-jährigen Geschädigten gestiegen, der zuvor am Geldautomaten einer Bank Geld abgehoben hatte. Sie hielt ihm ein Klemmbrett mit einem Zettel hin, auf welchem stand, dass Geld für arme und notleidende Kinder gesammelt werde. Daraufhin holte der Geschädigte seine Geldbörse hervor und übergab der Frau einen 10-Euro-Schein. Diese redete weiter auf ihn ein bis er auf der Liste unterschrieben hatte. Anschließend verließ die Dame wieder das Fahrzeug. Erst später bemerkte der Geschädigte das Scheingeld aus seinem Geldbeutel fehlte. Beschreibung der Tatverdächtigen: Die Frau war ca. 25-27 Jahre alt, hatte eine normale Statur, trug offene lange glatte tiefschwarze Haare. Sie war mit einem grauen knielangen Übergangsmantel bekleidet. Vor dem Vorfall soll sich in unmittelbarer Nähe eine ältere männliche Person aufgehalten haben, die auffallend klein war und grauweiße Haare hatte. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter Tel. 07363/919040 entgegen.

Lauchheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Während ein unter Alkoholeinwirkung stehender 35-jähriger Sprinter-Lenker am Freitagmorgen gegen 1.20 Uhr die Industriestraße befuhr, kam er von der Straße ab, beschädigte die Grünfläche sowie die Fensterfront eines Firmengebäudes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen bzw. durch ein am Unfallort verlorene Kennzeichen ermittelt werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden an Gebäude und Grünfläche wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Ellenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Als am Freitagvormittag eine 48-jährige Audi-Lenkerin gegen 8.45 Uhr die L 2220 von Wört in Richtung Ellenberg befuhr, streifte sie aus unbekannter Ursache die rechte Schutzplanke, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Diebstahl von einem Bienenstock

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen wurde von einem Gartengrundstück der Gartenanlage "Gschleif" ein Bienenstock im Wert von ca.150 Euro entwendet, der dort mit weiteren 11 Bienenstöcken aufgestellt war. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel. 07171/7966490.

