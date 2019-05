Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Beim Ausparken Auto touchiert

Gegen 15:30 Uhr am Donnerstag hat eine 38 Jahre alte Audi-Fahrerin beim Ausparken in der Ludwigstraße einen neben ihrem Auto geparkten BMW touchiert. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Satteldorf: Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Verursacher begeht Fahrerflucht

Ein 45 Jahre alter Roller-Fahrer war am Donnerstag gegen 17:45 Uhr auf der Bronnolzheimer Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs unterwegs. Diesen befuhr er und nahm die Ausfahrt Hardtstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zu diesem Zeitpunkt von einem Parkplatz auf die Hardtstraße auf, ohne auf den Rollerfahrer zu achten. Der Rollerfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dabei kam er etwa einen Meter vor dem Auto zu Fall. Zu einer Berührung zwischen dem Roller bzw. dessen Fahrer und dem Auto kam es nicht. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. An dem Roller der Marke Kwang Yang entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der PKW-Lenker beschleunigte nach dem Sturz des Rollerfahrers seinen Wagen und fuhr in Richtung des Kreisverkehrs davon. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelgrauen bzw. anthrazitfarbenen PKW gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. zu dem unbekannten Fahrzeuglenker in dem dunkelgrauen Wagen machen können. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951 / 4800.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro kam es am Donnerstag um 06:25 Uhr in der Untermünkheimer Straße. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Ford Galaxy einer 45-Jährigen auf.

Schwäbisch Hall: LKW kollidiert mit Radfahrer

Am Donnerstag um kurz vor 9 Uhr befuhr ein 74-jähriger Radfahrer einen Gehweg entlang der B14. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte ein 45-jähriger LKW-Fahrer auf die B14 einfahren und übersah hierbei den Radfahrer, welcher sich bereits vor dem LKW befand. Der 74-Jährige wurde von dem LKW auf die B14 geschoben, wo er zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5100 Euro.

Schwäbisch Hall: Kettenreaktion

Die Einkornstraße in Richtung Hessental befuhr am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer. Am dortigen Kreisverkehr fuhr er auf einen vor ihm stehenden PKW VW Golf einer 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen wiederum davor stehenden Audi A6 eines 30-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall, bei welchem die Golf-Fahrerin leicht verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Auf dem Parkplatz Reußenberg der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg, wurde in der Nacht auf Freitag aus einem abgestellten Sattelzug insgesamt etwa 900 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zuvor wurde der Tankdeckel der Sattelzugmaschine aufgebrochen. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

