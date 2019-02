Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Sprengung von zwei Geldautomaten ---

Diepholz (ots)

Gegen 02.30 Uhr in der Nacht zum heutigen Mittwoch haben unbekannte Täter zwei Geldautomaten in zwei Geldinstituten in Kirchweyhe gesprengt.

In den Vorräumen der beiden Filialen von Volksbank und Commerzbank, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße befinden, wurden jeweils ein Geldautomat gesprengt. Durch eingeleitetes Gas wurden die Sprengungen ausgelöst. An den Geldautomaten und dem Gebäude entstand erheblicher Schaden, verletzt wurde niemand.

Die Oberhalb der Filialen gelegenen Wohnungen wurden mit Hilfe der Feuerwehr zunächst geräumt. Die Bewohner wurden in der Nähe untergebracht und konnten nach ca. 2 Stunden wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr hatte zuvor Messungen durchgeführt und Entwarnung gegeben.

Die Polizei hatte unmittelbar nach den Sprengungen umfangreiche Fahndungen eingeleitet. Neben Streifenwagen aus umliegenden Bereichen, wurde auch ein Hubschrauber zur Suche nach den Tätern eingesetzt.

Die Täter haben bei ihrer Flucht einen Klein-Lkw Sprinter am Tatort zurückgelassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert zunächst die Spuren an den beiden Tatorten.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Diepholz. 05441 / 9710, entgegen.

