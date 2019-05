POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto landete im Gestrüpp - Identität eines verunglückten Radfahrers ist geklärt

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Feuerwehr und Rettungsdienste zur Bergung im Einsatz

Eine 19-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 1.50 Uhr die K 1906 von Erbstetten in Richtung Maubach. Kurz vor Maubach verlor sie die Kontrolle und kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto stieß gegen ein Brückengeländer und eine Laterne, ehe es eine Böschung abwärts fuhr und im Gestrüpp an einem Bach zum Stehen kam. Die Autofahrerin als auch eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden an der Unfallstelle zunächst notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung war auch die Feuerwehr Backnang mit über 30 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Absicherung der defekten Straßenlaterne wurden auch Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens alarmiert. Das total beschädigte Auto musste letztlich von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Korb: Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall

Die Identität des verunglückten Radfahrers konnte noch am Donnerstag geklärt werden. Eine Angehörige hat sich bei der Polizei aufgrund des Zeugenaufrufs in der örtlichen Presse gemeldet. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus dem Raum Waiblingen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hier nochmals die erste Meldung zum Unfall:

Korb: Radfahrer tödlich verletzt

Bei Korb ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Hierzu bittet die Polizei auch dringend um Zeugenhinweise. Eine 32-jährige Fahrerin eines Mini Coopers fuhr den ersten Erkenntnissen nach vom Erbachhof kommend nach rechts in Richtung Korb auf die K 1911 ein. Einige Meter nach der Einmündung stieß ein Rennradfahrer, der auf der Kreisstraße in gleicher Richtung unterwegs gewesen ist, mit dem Auto zusammen. Offenbar war der Radfahrer auf das Heck des Mini aufgefahren. Hierbei zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Identität des Radfahrers, der mittleren Alters ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der Rennradfahrer war mit einer langen schwarz-gelben Fahrradjacke und einer langen schwarzen Radlerhose bekleidet. Er trug einen blauen Sturzhelm. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein rot-schwarzes Rennrad der Marke Rose, Typ. Xeon Team GF.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall und zur Identität des verunglückten Radfahrers wird von der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 erbeten.

