Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Oberkochen: Bei Unfall leicht verletzt

Oberkochen (ots)

Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag kurz nach 15 Uhr bei der Anschlussstelle Oberkochen Nord von der B 19 ab und beabsichtigte die Aalener Straße zu queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Oberkochen kommenden 57-jährigen Fiat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die beiden Unfallautos, an denen ein Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

