Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Bereich eines Supermarktes in der Dreimühlengasse. Dabei waren die Angreifer stark alkoholisiert. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein 22-Jähriger verletzt und musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ärztlich versorgt werden. Die Angreifer konnten wenig später in Gewahrsam genommen werden. Bei einem Atemalkoholtest wies ein 19-Jähriger 2,5 Promille, ein 21-Jähriger einen Wert von 1,8 Promille auf. Bei den Angreifern war eine dritte, bislang unbekannte Person dabei. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich utner Telefon 0791 400-0 zu melden.

