POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Hüttlingen: Lkw beschädigt Tankstellendach und Pkw

Am Donnerstagmorgen fuhr ein Lkw-Lenker gegen 8.30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Wasseralfinger Straße ein um zu wenden. Durch den ausscherenden Auflieger beschädigte er das Tankstellendach sowie beim späteren Rangieren noch einen Pkw. Nachdem der ausländische Fahrer den Schaden begutachtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber von der Polizei kurze Zeit später auf der B 29 festgestellt werden. Er konnte nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen.

Aalen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagmorgen ein 33-jähriger VW-Fahrer, als er gegen 6.35 Uhr auf der Friedrichstraße auf den Audi eines 25-Jährigen auffuhr, der verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Linksabbiegen von der Benzholzstraße in die Buchstraße übersah ein 40-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einem von rechts heranfahrenden 31-jährigen Seat-Lenker. Beide Fahrzeuglenker sowie ein 21-Mitfahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

