Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Einbruch in Hordeler Grundschule - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen 8. April wurde ein Einbruch in die Grundschule an der Hordeler Heide 169e in Bochum entdeckt.

Im Zeitraum zwischen dem 5.4., 22 Uhr, und dem 8.4., 6.40 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, stiegen in das Lehrerzimmer ein und durchsuchten es. Danach traten die Kriminellen die Tür ein, um in das Treppenhaus der Schule zu gelangen.

Das ermittelnde Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

