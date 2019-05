Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann verletzt Polizist, Unfälle, Feuerwehreinsätze u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Aggressiver Mann verletzt Polizist

Da ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Innerer Weidach" am Mittwoch, kurz vor 15:30 Uhr versucht hatte, ein Fenster einzuschlagen, wurde die Polizei hinzugerufen. Beim Erblicken der Polizeistreife ging der 25-jährige Syrer direkt auf die Beamten zu und schlug einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Als dem Mann anschließend Handschließen angelegt wurden, wehrte sich dieser weiterhin heftig. Er wurde letztlich zum Polizeirevier gebracht und aufgrund vorhandener Fluchtgefahr am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser entließ den Mann unter Auflagen wieder auf freien Fuß.

Fellbach: Beschädigte Autos

Auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße verursachte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, zwischecn 10:30 Uhr und 10 :50 Uhr einen Unfall. Beim Ausparken hatte er wohl einen geparkten Pkw Mazda am Fahrzeugheck eingedellt und flüchtete anschließend. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Bei einem weiteren Vorfall wurde in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße in Oeffingen die Lackierung eines geparkten Ford Transits mutwillig zerkratzt. Die Kosten der anstehenden Lackreparatur belaufen sich wohl auf bis zu 1000 Euro.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Leutenbach: Unvorsichtige Autofahrer

Am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr stießen in der Hauptstraße zwei Autos zusammen. Ein 61-jähriger Toyota-Fahrer wollte vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren, während zeitgleich ein Skoda-Fahrer von einem Grundstück auf die Hauptstraße einbog. Beide Autofahrer hatten sich wohl gegenseitig übersehen. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Remshalden: Radfahrer bei Unfall verletzt

An der Kreuzung Bergstraße / Lindenstraße ereignete sich am Freitag, gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 41 Jahre alter Renault-Fahrer bog von der Lindenstraße nach links in die Bergstraße ab und fuhr hierbei zu weit links. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 79-jährigen Radler. Der Senior wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sowohl sein Fahrrad als auch der Renault wurden beschädigt.

Berglen: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde in der Daimlerstraße ein Jeep, der auf dem Betriebsgelände einer Werkstatt abgestellt war, durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Aus dem Backofen aufsteigender Dampf löste am Freitag, gegen 7 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße zunächst einen Rauchwarnmelder und dieser anschließend einen Feuerwehreinsatz aus. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben und wieder abrücken. Es entstand kein Sachschaden.

Rudersberg-Steinenberg: Fahrzeugbrand

Eine 60-jährige Fahrerin eines Dacia Duster fuhr am Freitag, gegen 13:45 Uhr die Straße Zum Kirchhof entlang, als plötzlich mehrere Kontrolllampen aufleuchteten. Kurz danach stieg bereits weißer Rauch aus dem Motorraum auf und das Fahrzeug begann zu brennen. Die alarmierte Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 18 Mann zum Brandort und löschte das Auto. Dieses brannte im Frontbereich komplett aus, es entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Rudersberg: Schuss löst sich - 81-Jähriger schwer verletzt

Bei einer unbeabsichtigten Schussabgabe wurde am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr ein 81 Jahre alter Mann schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte der Senior mit einer Schusswaffe im Waldgebiet Kazen Handhabungsübungen durch, wobei sich versehentlich ein Schuss löste. Der betagte Mann schleppte sich anschließend noch zu einer Arztpraxis, von wo aus er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Er wurde noch am Donnerstag notoperiert und befindet sich derzeit nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

