POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 11.05.2019, 10:35 Uhr - Betrunkener LKW-Fahrer/Zeugenaufruf, Unfall mit hohem Sachschaden

Hüttlingen - Betrunken mit dem Betonmischer unterwegs - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 15:27 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Betonmischer die Sulzdorfer Straße in Hüttlingen. Die unsichere Fahrweise, des Mannes, bei welcher er mehrfach auf den Gegenfahrstreifen und den Grünstreifen kam, fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, so dass diese die Polizei verständigten. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Fahrer dann an einer Baustelle angetroffen werden. Die Überprüfung ergab dann tatsächlich, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es erwartet ihn nun eine empfindliche Strafe. Die Polizei in Aalen bitte Zeugen des Vorfalls und Autofahrer, welche durch den Fahrer des Betonmischers gefährdet worden waren, sich unter der Telefonnummer 07361/524-0 zu melden.

Aalen - Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 22:15 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Opel aus einem LKW-Parkplatz nach links in die B19 einbiegen, obwohl dies verboten ist. Hierbei übersah er einen Mercedesfahrer, der gerade die B19 aus Aalen kommend befuhr. Der 40 Jahre alte Mercedesfahrer wollte noch ausweichen, konnte aber den Unfall nicht mehr verhindern. Beim Ausweichen fuhr er dort in eine Parkbucht, schanzte über einen Bordstein und landete danach im Grünstreifen. Zum Glück blieb der Mann hierbei unverletzt. Aber sein Mercedes hat jetzt leider nur noch Schrottwert und der Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Beim Unfallverursacher beläuft sich der Schaden auf ca. 2.000 Euro.

