Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Sonntag, 09. Dezember 2018, 17.00 Uhr, bis Montag, 10. Dezember 2018, 12.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße, An der Seekapelle. Es wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld sowie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am 10. Dezember 2018 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Vulhopsfeld ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Es wurde u. a. Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10. Dezember 2018 befuhr ein 27-jähriger Steinfelder gegen 07.55 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Bökenbergstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 11. Dezember 2018 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00.25 an der Hauptstraße einen 20-jährigen Goldenstedter, der unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Alleinbeteiligt verunfallt und schwer verletzt

Am 10. Dezember 2018 befuhr eine 20-jährige Emstekerin gegen 07.34 Uhr mit ihrem Quad die Straße Vardel in Richtung Vardeler Weg. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie wurde dabei schwer verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage - Gegen Außenwand eines Supermarktes gefahren

Eine 84-jährige Dinklagerin verwechselte mutmaßlich am 10. Dezember 2018 gegen 11.00 Uhr Gas- und Bremspedal und fuhr in diesem Zusammenhang mit ihrem Daimler gegen die Außenwand eines Supermarktes an der Drostestraße. Die 84-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 10. Dezember 2017 kam es in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.20 Uhr an der Donaustraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort eine Hausmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am 10. Dezember 2018 befuhren eine 63-jährige Lohnerin, eine 29-jährige Visbekerin, ein 35-jähriger Werlter und ein 32-jähriger polnischer Mitbürger gegen 12.50 Uhr in genannter Reihenfolge die Bakumer Straße in Richtung Bakum. Der 32-Jährige übersah hierbei, dass die Vorausfahrenden verkehrsbedingt halten mussten und fuhr auf den Pkw des Werlters auf. Alle weiteren Fahrzeuge wurden dadurch aufeinander geschoben. Die 36-jährige Mitfahrerin (Lohnerin) im Pkw des 36-jährigen Lohners, wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

