Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Quad-Fahrerin schwer verletzt

Am 10. Dezember 2018 kam es um 07.34 Uhr auf der Straße Vardel zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige aus Emstek befuhr mit einem Quad die Straße Vardel in Richtung Vardeler Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Hierdurch wurde sie schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell