Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuscharrel - Schweinestall abgebrannt

Am 10. Dezember 2018 wurde um 06.59 Uhr der Polizei ein Großbrand eines Gebäudes in der Neuscharreler Allee gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Schweinestall aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Zur Vorfallszeit befanden sich keine Tiere oder Menschen in dem Gebäude. Die Feuerwehren Friesoythe, Scharrel, Gehlenberg, Altenoythe, Bösel, Hilkenbrook, Saterland, Markhausen, Cloppenburg und ein ABC-Zug konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus mit etwa 230 Einsatzkräften verhinden. Der Stall wurde stark beschädigt und soll einsturzgefährdet sein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Auf Grund der Löscharbeiten wurde die Neuscharreler Straße zeitweise gesperrt.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am 07. Dezember 2018 befuhr ein 33jähriger aus Barßel gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw die Friesoyther Straße in Richtung Mühlenweg. In einer Rechtskurve kam ihm ein Lkw entgegen, der die Kurve schnitt. Der Barßeler musste nach rechts ausweichen, wo er mit mehreren Leitpfosten kollidierte. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

