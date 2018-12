Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07. Dezember 2018, 12.00 Uhr, bis Montag, 10. Dezember 2018, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter den Tankdeckel eines Baggers auf, der im Bereich einer Baustelle an der Löninger Straße geparkt war. Aus dem Tank wurden anschließend etwa 50 Liter Diesel entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 165 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 09. Dezember 2018 kam es gegen 05.45 Uhr, Am Dornkamp, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Grundstückszaun. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Emstek - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 10. Dezember 2018 kam es gegen 10.40 Uhr im Kreuzungsbereich Emsteker Straße / Hansestraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw (VW Golf und VW Tiguan), bei dem eine 50-jährige Löningerin und eine 58-jährige Emstekerin leicht verletzt wurden. Da beide Unfallbeteiligten angaben, jeweils bei Grünlicht zeigender Ampel gefahren zu sein, werden dringend unabhängige Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10. Dezember 2018 befuhr ein 61-jähriger Lastruper gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Golf, die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Gleichzeitig wollte ein 46-jähriger Garreler von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Garreler Straße, Fahrtrichtung ebenfalls Varrelbusch, einfahren. Dabei übersah er den 61-jährigen Lastruper. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

