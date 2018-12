POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 07. Dezember 2018, gegen 19.00 Uhr, auf dem Mühlenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Barßeler befuhr mit seinem Pkw, Ford Mondeo, die Pestalozzistraße aus Richtung Friesoyther Straße in Richtung Mühlenweg. Unmittelbar vor der dortigen Rechtskurve kam dem 33-Jährigen ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer entgegen. Dieser schnitt die Kurze derart, dass der Barßeler ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er gegen mehrere Leitpfosten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

