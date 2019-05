Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - 11.05.2019, 15:00 Uhr - Frontalzusammenstoß auf der B29

Aalen (ots)

Mögglingen - Frontalzusammenstoß auf der B29

Am Samstag gegen 09:44 Uhr befuhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes die B29 von Aalen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Als bei Mögglingen der zweispurige Ausbau beginnt, war die junge Frau mit der Beschilderung etwas irritiert und fuhr aufgrund einer Unachtsamkeit nach links, wo ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Ford entgegenkam. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro.

