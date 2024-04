Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Falsche Polizisten betrügen ältere Mitmenschen

Neustrelitz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Neustrelitz und der umliegenden Region wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Bei den meist älteren Mitmenschen meldet sich am Telefon ein Polizist, welcher sich mit dem Namen und Dienstgrad vorstellt. Im Telefonat gibt der Gesprächspartner an, dass es in der Nähe eine Reihe von Einbrüchen in Wohnhäuser gab und die Diebesbande das Haus der Anrufenden im Visier hätte. Es folgt eine Abfrage nach Schmuck oder Wertgegenständen im Haus. Die Opfer werden aufgefordert, das Haus zu sichern. Im weiteren Verlauf kündigt der "falsche" Polizist einen baldigen Besuch an, um die vorhandenen Wertgegenstände zu sichern und an sich zu nehmen.

Die Polizei klärt in diesem Zusammenhang über diese Betrugsmasche auf: Polizeibeamte rufen niemals bei Privatpersonen an und hinterfragen den Besitz von Geld oder Wertgegenständen. Erhalten Sie so einen kuriosen Anruf können Sie sich sichern sein, dass sie nicht mit rechtmäßigen Polizeibeamten telefonieren. Die Polizei empfiehlt hierbei das Gespräch zu beenden und sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder aber dem Notruf zu melden. Leider nutzen Trickbetrüger insbesondere die älteren Mitmenschen schamlos aus, um an Geld oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

