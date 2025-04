POL-ANK: 58-Jährige verliert über 68.000 Euro durch Anlagebetrug - Polizei warnt vor Geldanlagen über Internet-Anzeigen.

Loitz (ots) - Am 16.04.2025 wurde über den Notruf der Polizei ein Graffiti an einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße in Loitz gemeldet. Unbekannte Täter brachten in der Zeit vom 15.04.2025 gegen 23:10 Uhr bis 16.04.2025 gegen 08:00 Uhr ein Hakenkreuz sowie SS-Runen in einer Größe von ca. 40x80cm an der Fassade an. Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR. Wer Beobachtungen gemacht hat oder ...

