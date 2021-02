Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Wochenende

Anklam (ots)

Ein Tagesauflug in den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist weiterhin nicht möglich. Hintergrund ist das aktuelle Infektionsgeschehen und die entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises. Wer aus einem anderen Landkreis von MV, aus Berlin, Brandenburg oder einem anderen Bundesland nach Vorpommern-Greifswald einreisen möchte, darf das nur, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Ein Tagesausflug (z.B. auf die Insel Usedom) und der Besuch der Zweitwohnung aus nichtberuflichen Gründen sind explizit keine triftigen Gründe. Dies gilt jedoch nicht für Bürgerinnen und Bürger, die einen Erstwohnsitz in Vorpommern-Greifswald haben. Daher bittet die Polizei, auch weiterhin die Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu befolgen.

Auch am kommenden Wochenende wird die Polizeiinspektion Anklam gemeinsam mit Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchführen. Schwerpunkte werden - wie auch an den vergangenen Wochenenden - Kontrollstellen an der Grenze zum Nachbarland Polen, aber auch Zufahrtsstraßen innerhalb sowie auch entlang der Grenze des Landkreises darstellen. Neben den stationären Kontrollen werden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ebenso mobil unterwegs sein.

Zu den ersten Ergebnissen wird die Pressestelle der Polizeiinspektion Anklam am Samstag, den 27. Februar, und Sonntag, den 28. Februar, jeweils im Laufe des Nachmittags unaufgefordert eine Pressemitteilung veröffentlichen.

Für telefonische Rückfragen werden folgende Ansprechpartner jeweils zwischen 16.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung stehen:

für den 27. Februar 2021:

Katrin Kleedehn 03971-251 3040

für den 28. Februar 2021:

Andrej Krosse 03971-251 3041.

