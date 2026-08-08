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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 91- jährige Fahrradfahrerin verletzt

Waren (LK MSE) (ots)

Am 08.08.2026 kam es gegen 10:00 Uhr in der Specker Straße in Waren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 91-jährige deutsche Fahrradfahrerin den Radweg der Specker Straße. Auf ihrer Fahrt in Richtung Stadtzentrum Waren kamen ihr 10-15 Fahrradfahrer entgegen. Einer der Radfahrer in dieser Gruppe habe es nicht rechtzeitig geschafft, sich hinter den anderen Radfahrern einzuordnen. Um eine Kollision zu vermeiden und dem Entgegenkommenden auszuweichen, war die Frau gezwungen, den Radweg zu verlassen. In der weiteren Folge stürzte sie den dortigen Abhang herunter und kollidierte mit einem abgeparkten PKW. Die 91-jährige Verunfallte verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Fahrradgruppe fuhr weiter.

Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallhergang oder den unfallverursachenden Radfahrern machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizeimvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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