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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 08.08.2026 gegen 08.30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle der Polizei einen Verkehrsunfall mit Personenschaden mit. Der Unfall erging über einen automatisierten "E-Call" bei dem verunfallten PKW Seat mittels Frontalaufprall. An der Kreuzung der B 198 und der L 206 bei Rogeez kollidierten zwei PKW miteinander. Der 23-jährige deutsche Unfallverursacher kam aus Rogeez und wollte auf die B 198 in Richtung Leizen abbiegen. Hierbei übersah er die 22-jährige deutsche PKW-Fahrerin aus Richtung Leizen kommend und nahm ihr die Vorfahrt. Die 22-jährige Seat-Fahrerin fuhr dem Skoda des 23-jährigen frontal in dessen Seite. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, wobei beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es kam zu einer zeitweiligen Vollsperrung der B 198 von ca. 40 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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