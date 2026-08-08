Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Kradfahrerin

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 07.08.2026 kam es gegen 21:10 Uhr im Karl-Liebknecht-Ring in Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein zwanzigjähriger Fahrer eines PKW Skoda befuhr die genannte Straße in Richtung Wolgaster Straße auf Höhe des Volksstadions Greifswald. Hinter ihm fuhr eine achtzehnjährige Kradfahrerin. Beide wollten ein vor ihnen befindliches Fahrzeug überholen. Hierbei kam es während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß von Krad und PKW, in dessen Folge die Kradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Transporter kollidierte. Die Kradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch die hinzugeeilten Rettungskräfte in die Universitätsmedizin Greifswald verbracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen, den schweren Verletzungen der Kradfahrerin und eines unklaren Unfallhergangs wurde ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Zur Unfallursache wird weiter ermittelt. Zur Unfallaufnahme war die Straße für drei Stunden voll gesperrt. Fahrzeugführer konnten über den Parkplatz des Volksstadions ausweichen. Die Feuerwehr Greifswald unterstützte die Maßnahmen an der Unfallstelle durch Beleuchtungstechnik und übernahm die Reinigung der Fahrbahn.

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