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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

Kreis Borken (ots)

89 km/h statt der maximal erlaubten 30 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Pkw über die Vredener Straße in Staadtlohn. Das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Es kommen nun erhebliche Konsequenzen auf den "Temposünder" zu.

Nicht nur da: In den letzten Tagen erfassten die Mitarbeiter an 26 Stellen im Kreis Borken das Tempo von 12711 Fahrzeugen. Rund 9,5 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 185 Ordnungswidrigkeitenverfahren, 1002 Verwarngeldern und neun Fahrverboten.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es an folgenden Stellen: Nordkreis: Neben dem genannten Fall fuhr ein Autofahrer auf der B70 in Vreden bei erlaubten 70 km/h 120 km/h. Südkreis: 180 km/h bei maximal erlaubten 100 km/h auf der B473 in Bocholt, sowie 84 km/ bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Ahauser Straße in Borken. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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