Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und unter Alkoholeinfluß

Neverin (ots)

In der Nacht vom 06.08.2026 wurde der Polizei um 22:42 Uhr gemeldet, dass ein PKW BMW in der Ortschaft Glocksin bei Neverin von der Fahrbahn abgekommen sein soll. Der Fahrer des Fahrzeugs war nicht mehr am Unfallort, obwohl die Kollision so heftig war, dass die Airbags auslösten. Zeitgleich wurde in der Rettungsleitstelle ein sogenannter "E-Call" ausgelöst, bei dem ein Unfall mit Frontalzusammenstoß gemeldet wurde. Sofort wurden Polizei und auch Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Fahrzeughalter aufgesucht, der zu Hause angetroffen werden konnte. Dieser räumte nach Konfrontation mit den bisher bekannten Erkenntnissen das Führen des Fahrzeugs ein. Bei einer Atemalkoholprüfung wurde dann ein Wert von 1,73 Promille festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 62.000,- Euro geschätzt, da der 29-jährige Unfallverursacher neben seinem PKW auch noch einen parkenden PKW und auch einen Vorgarten eines neben der Straße befindlichen Grundstücks beschädigte. Das Auto des Unfallverursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Suche und Sicherung des Unfallortes waren die Feuerwehren aus Neubrandenburg, Sponholz, Ihlenfeld, Staven, Neverin und Brunn mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war für die Bergung und Sicherung teilweise vollgesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen und der Führerschein sichergestellt.

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