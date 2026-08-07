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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und unter Alkoholeinfluß

Neverin (ots)

In der Nacht vom 06.08.2026 wurde der Polizei um 22:42 Uhr gemeldet, 
dass ein PKW BMW in der Ortschaft Glocksin bei Neverin von der 
Fahrbahn abgekommen sein soll. Der Fahrer des Fahrzeugs war nicht 
mehr am Unfallort, obwohl die Kollision so heftig war, dass die 
Airbags auslösten. Zeitgleich wurde in der Rettungsleitstelle ein 
sogenannter "E-Call" ausgelöst, bei dem ein Unfall mit 
Frontalzusammenstoß gemeldet wurde. Sofort wurden Polizei und auch 
Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Im Zuge der Ermittlungen 
wurde der Fahrzeughalter aufgesucht, der zu Hause angetroffen werden 
konnte. Dieser räumte nach Konfrontation mit den bisher bekannten 
Erkenntnissen das Führen des Fahrzeugs ein. Bei einer 
Atemalkoholprüfung wurde dann ein Wert von 1,73 Promille 
festgestellt. 
Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 62.000,- Euro geschätzt, da 
der 29-jährige Unfallverursacher neben seinem PKW auch noch einen 
parkenden PKW und auch einen Vorgarten eines neben der Straße 
befindlichen Grundstücks beschädigte. Das Auto des Unfallverursachers
musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Für die Suche und Sicherung des Unfallortes waren die Feuerwehren aus
Neubrandenburg, Sponholz, Ihlenfeld, Staven, Neverin und Brunn mit 
insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war für die Bergung 
und Sicherung teilweise vollgesperrt. 

Die polizeilichen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs 
und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen und der 
Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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