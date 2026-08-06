Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Quad, Vier Personen verletzt

Mirow (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 6. August 2026, ereignete sich um 11:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Leußow (Mirow) und Zwenzow.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 93-jähriger Fahrer mit einem Quad/ATV der Marke Kubota die Straße aus Richtung Leußow kommend in Richtung Zwenzow.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Baum und kippte anschließend auf die linke Fahrzeugseite.

Bei dem Unfall wurden der 93-jährige Fahrzeugführer sowie ein 46-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Zwei vierjährige Kinder, die sich ebenfalls auf dem Quad befanden, erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Neben mehreren Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für keine der verletzten Personen Lebensgefahr.

Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

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