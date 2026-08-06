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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnanhänger von Firmengelände in Miltzow entwendet

Miltzow (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 5. August 2026, wurde der Polizei gegen 17:00 Uhr der Diebstahl eines Wohnanhängers von einem Parkplatz eines Wohnmobilvermieters in Miltzow gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, dem 4. August 2026, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, dem 5. August 2026, 16:40 Uhr, Zutritt zu dem Firmengelände und entwendeten einen dort abgestellten Wohnanhänger der Marke Knaus Südwind.

Der Wohnanhänger hat das amtliche Kennzeichen NVP-OW 300. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes in Miltzow beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Wohnanhängers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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