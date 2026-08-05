Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schneller Ermittlungserfolg nach zwei Einbrüchen in Greifswald - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Greifswald (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Greifswald konnte die Polizei innerhalb kurzer Zeit einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 19-jährige Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit, wurde am heutigen Mittwoch (5. August 2026) dem Haftrichter am Amtsgericht Greifswald vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Dienstagmorgen (04. August 2026) wurde die Polizei um 08:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße in Greifswald gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine bislang unbekannte Person über ein Fenster in das Haus gelangt. Ein 31-jähriger deutscher Mann, welcher dort schlief, bemerkte die Person in seinem unmittelbaren Umfeld. Der Mann forderte die unbekannte Person auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend entfernte sich diese in Richtung Wiesenstraße.

Im weiteren Verlauf stellte der 31-Jährige fest, dass Bargeld entwendet worden war. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte einen 19-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Der Mann konnte durch den 31-Jährigen wiedererkannt werden. Zudem wurde Bargeld bei ihm aufgefunden, das dem zuvor gemeldeten Diebstahl zugeordnet werden konnte.

Ebenfalls am 04. August 2026, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei von einer 56-jährigen deutschen Frau gerufen. Sie hielt sich in ihrem derzeit im Umbau befindlichen Haus im Fliederweg auf. Da sie auf eine Person wartete, hatte sie den Haustürschlüssel von außen stecken lassen. Während sie sich kurzzeitig in einem anderen Raum befand, hörte sie Geräusche aus dem Haus. Wenig später stellte sie fest, dass ein Mobiltelefon, ein Laptop sowie Bargeld fehlten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Mobiltelefon im Bereich der Spiegelsdorfer Wende geortet werden. Die anschließenden polizeilichen Maßnahmen führten zu einer Durchsuchung, bei der das entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie weiterer Eigentumsdelikte.

Nach der Verkündung des Haftbefehls am Amtsgericht Greifswald kam es beim Verbringen des Tatverdächtigen zum Transportfahrzeug zu einer Widerstandshandlung. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen wurden deshalb weitere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

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