PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schneller Ermittlungserfolg nach zwei Einbrüchen in Greifswald - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Greifswald (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Greifswald konnte die Polizei innerhalb kurzer Zeit einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 19-jährige Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit, wurde am heutigen Mittwoch (5. August 2026) dem Haftrichter am Amtsgericht Greifswald vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Dienstagmorgen (04. August 2026) wurde die Polizei um 08:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße in Greifswald gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine bislang unbekannte Person über ein Fenster in das Haus gelangt. Ein 31-jähriger deutscher Mann, welcher dort schlief, bemerkte die Person in seinem unmittelbaren Umfeld. Der Mann forderte die unbekannte Person auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend entfernte sich diese in Richtung Wiesenstraße.

Im weiteren Verlauf stellte der 31-Jährige fest, dass Bargeld entwendet worden war. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte einen 19-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Der Mann konnte durch den 31-Jährigen wiedererkannt werden. Zudem wurde Bargeld bei ihm aufgefunden, das dem zuvor gemeldeten Diebstahl zugeordnet werden konnte.

Ebenfalls am 04. August 2026, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei von einer 56-jährigen deutschen Frau gerufen. Sie hielt sich in ihrem derzeit im Umbau befindlichen Haus im Fliederweg auf. Da sie auf eine Person wartete, hatte sie den Haustürschlüssel von außen stecken lassen. Während sie sich kurzzeitig in einem anderen Raum befand, hörte sie Geräusche aus dem Haus. Wenig später stellte sie fest, dass ein Mobiltelefon, ein Laptop sowie Bargeld fehlten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Mobiltelefon im Bereich der Spiegelsdorfer Wende geortet werden. Die anschließenden polizeilichen Maßnahmen führten zu einer Durchsuchung, bei der das entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie weiterer Eigentumsdelikte.

Nach der Verkündung des Haftbefehls am Amtsgericht Greifswald kam es beim Verbringen des Tatverdächtigen zum Transportfahrzeug zu einer Widerstandshandlung. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen wurden deshalb weitere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 13:52

    POL-NB: Kind wird bei Unfall in Zingst schwer verletzt

    Zingst (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es um 11:30 Uhr in Zingst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 54-jährige Fahrer eines Hyundai mit hessischer Zulassung die Kreisstraße 25 aus Richtung Zingster Bahndamm kommend in Richtung Landesstraße 21. Plötzlich betrat ein siebenjähriges Kind aus Chemnitz die Fahrbahn von links und lief über diese. Trotz ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 12:02

    POL-NB: Zeugen nach Diebstahl von vier SUPs gesucht

    Feldberg (ots) - Der Polizei wurde am gestrigen Dienstag der Diebstahl von vier Stand-up-Paddle-Boards (SUPs) inklusive der dazugehörigen Paddel in Feldberg angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter die Boards im Zeitraum vom Montag, dem 03.08.2026, 22:30 Uhr, bis zum Dienstag, dem 04.08.2026, 08:00 Uhr, von einem umzäunten Feriengrundstück im Eichholz in Feldberg. Die SUPs waren in ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 10:36

    POL-NB: Sicherheitsmitarbeiter in Binz beleidigt und genötigt

    Binz (ots) - Am Dienstag, dem 4. August 2026, wurde die Polizei gegen 20:15 Uhr zur Strandpromenade im Ostseebad Binz gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens eine Frau angesprochen, da sie ihren Hund unangeleint führte. Trotz mehrfacher Aufforderung leinte die Frau den Hund offenbar nicht an. Anschließend soll sie eine Isomatte sowie einen Schlafsack im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren