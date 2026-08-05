Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 56-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Wolgast (ots)

Am heutigen Mittwoch (5. August 2026) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall in der Lotsenstraße in Wolgast.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 56-jähriger deutscher Mann bei Arbeiten in einem Silo in eine Förderschnecke.

Dabei erlitt der Mann schwere, lebensbedrohliche Verletzungen.

Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die weiteren betroffenen Mitarbeiter vor Ort wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt.

Der Kriminaldauerdienst wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell