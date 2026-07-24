Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Motorrad aus Garage gestohlen

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Leichlingen (ots)

Unbekannte haben eine Garage in der Fasanenstraße aufgebrochen und daraus ein Motorrad gestohlen.

Gestern Morgen (23.07.) ist die Polizei in die Fasanenstraße gerufen worden. Nach Angaben des Geschädigten hat er sein Motorrad zuletzt am Dienstagabend (21.07.) um 18:00 Uhr in seiner Garage gesehen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Motorrad in der Garage, war mit dem Lenkradschloss gesichert und das Garagentor war geschlossen und unbeschädigt. Der Diebstahl fiel dann am Donnerstagmorgen (23.07.) gegen 07:00 Uhr auf. Am Schloss des Garagentores waren leichte Beschädigungen erkennbar und das Motorrad fehlte. Es handelt sich um ein 6 Jahre altes Motorrad der Marke BMW, Typ R 1250 GS, in der Farbe weiß mit blauen und roten Farbakzenten. Außerdem hat es goldene Speichenfelgen. Das amtliche Kennzeichen lautet GL-WD 63. Der Wert liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich.

Eine Spurensicherung am Tatort ist erfolgt. Nach dem gestohlenen Kraftrad wird nun gefahndet. Mit möglichen Hinweisen zu dieser Tat oder dem Verbleib des Motorrades wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

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