Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Schaden nach Schuppenbrand in Malchin

Malchin (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 5. August 2026, wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle Mecklenburgische-Seenplatte über einen Brand am Fuhrtsberg in Malchin informiert.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand ein Schuppen bereits in Flammen. Kurz darauf trafen auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ein und begannen mit den Löscharbeiten. Insgesamt waren 20 Kameradinnen und Kameraden mit vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Zudem soll ein Brandursachenermittler am heutigen Tage zum Einsatz kommen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Fuhrtsbergs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich beim Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994 231 0, über das digitale Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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