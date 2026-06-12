Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0396 --Versuchter Raub in Mitte: Polizei nimmt Verdächtigen fest--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 11.06.2026, 17.45 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem versuchten Raub. Ein Tatverdächtiger attackierte dabei einen 42 Jahre alten Mann in einem Kiosk. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter rasch fest.

Gegen 17.45 Uhr forderte ein Mitarbeiter eines Kiosks am Hillmannplatz in der Bahnhofsstraße vier junge Männer wegen eines Hausverbots zum Verlassen des Geschäfts auf. Während ein Teil der Gruppe daraufhin den Laden verließ, griff der Täter dem Mann ins Gesicht und versuchte, ihm dessen Halskette zu entreißen. Diese wurde dabei beschädigt und fiel zu Boden. Der 42-Jährige schob daraufhin den Angreifer durch die Tür nach draußen und verriegelte sie. Der Täter und die zugehörige Gruppe flüchteten. Der Mann erlitt eine leichte Verletzung am Schlüsselbein und alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte stellten wenig später einen tatverdächtigen 27-jährigen Algerier mit zwei Begleitern aus Marokko in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen der Soko Junge Räuber dauern an.

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