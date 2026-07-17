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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Waldstück

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (16.07.), gegen 06:05 Uhr, kam es zu einem Feuer in einem Waldstück in Glehn.

Die Feuerwehr löschte eine brennende Sitzbank sowie eine weitere Stelle unweit der umliegenden Bäume und Sträucher.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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