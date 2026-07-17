Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Brand in Waldstück
Korschenbroich (ots)
Am Donnerstag (16.07.), gegen 06:05 Uhr, kam es zu einem Feuer in einem Waldstück in Glehn.
Die Feuerwehr löschte eine brennende Sitzbank sowie eine weitere Stelle unweit der umliegenden Bäume und Sträucher.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.
Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)
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