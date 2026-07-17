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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brände in Dormagen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (16.07.) kam es, gegen 15:25 Uhr, zu einem Feldbrand an der L380 zwischen Nievenheim und Allerheiligen. Nach ersten Erkenntnissen brannten dort mehrere Heuballen sowie eine Heuballenpresse. Die L380 war zeitweise während des Einsatzes komplett gesperrt.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 13:25 Uhr, befand sich ein Zeuge an der Buchenstraße und bemerkte eine Rauchwolke über einem angrenzenden Waldstück. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausdehnung des Feuers verhindern.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache in beiden Fällen aufgenommen.

Zeugen, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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