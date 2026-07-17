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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beamte gehen gegen Kriminalität in der Neusser Innenstadt vor

Neuss (ots)

Im Rahmen eines Sondereinsatzes war die Polizei am Donnerstag, 16. Juli, mit uniformierten und zivilen Kräften sowie in Kooperation mit dem Zoll in der Neusser Innenstadt unterwegs. Ziel war die Bekämpfung der Kriminalität.

Insgesamt wurden bei diesem Einsatz 64 Personen kontrolliert. Dabei konnte unter anderem beobachtet werden, wie ein 40-jähriger Deutscher einen Gegenstand in einer Mauer am Landestheater versteckte, der sich später als in Alufolie eingewickelte Betäubungsmittel herausstellte. Der Verdächtige konnte unweit des Verstecks angetroffen und kontrolliert werden, eine Strafanzeige wurde gefertigt. Außerdem wurde ein 29-Jähriger aus Indien kontrolliert, der sich, wie sich herausstellte, illegal in Deutschland aufhält. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Neben diesen Erfolgen war es auch Ziel des Einsatzes, Erkenntnisse über illegale Aktivitäten vor allem im Bezug auf Handel und Konsum von Betäubungsmitteln zu gewinnen. Diese werden nun ausgewertet und in die weitere Polizeiarbeit einfließen.

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss wird auch zukünftig sowohl in Uniform als auch in zivil in der Innenstadt unterwegs sein und gezielt gegen verbotene Aktivitäten vorgehen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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