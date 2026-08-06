Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und fünf verletzten Personen

Binz (ots)

Am 06.08.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 18609 Binz ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 62-jährige Fahrzeugführer eines PKW Nissan befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Prora kommend in Richtung Serams. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden PKW VW, sodass es laut Zeugenaussagen zu einem Sachschaden kam. Nach dieser Kollision verblieb der Fahrzeugführer weiterhin auf der Gegenfahrbahn. Trotz des Versuches eines Ausweichmanövers, stieß er mit einem Pkw Fiat einer 39-jährigen Fahrzeugführerin frontal zusammen, die sich auf dieser Fahrbahn befand. Sie und ihr einjähriges Kind wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Mitfahrer des Pkw Nissan, im Alter von 66 und 69 Jahren wurde, wie auch der Fahrer, ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte vor Ort beim Binden der auslaufenden Betriebsstoffe. Die Fahrbahn musste für ca. 90 Minuten vollgesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer des PKW Nissan wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer des weißen PKW VW (T4 oder T6) entfernte sich mit dem verunfallten Fahrzeug vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und ist mit jetzigem Kenntnisstand unbekannt. Die Polizei Sassnitz bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 038392 3070 zu dem PKW VW, um weitere Hinweise zum Unfallhergang zu erlangen.

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