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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und fünf verletzten Personen

Binz (ots)

Am 06.08.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 
18609 Binz ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.
Der 62-jährige Fahrzeugführer eines PKW Nissan befuhr die 
Bahnhofstraße aus Richtung Prora kommend in Richtung Serams. Aus 
bislang ungeklärter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn 
und streifte einen entgegenkommenden PKW VW, sodass es laut 
Zeugenaussagen zu einem Sachschaden kam.
Nach dieser Kollision verblieb der Fahrzeugführer weiterhin auf der 
Gegenfahrbahn. Trotz des Versuches eines Ausweichmanövers, stieß er 
mit einem Pkw Fiat einer 39-jährigen Fahrzeugführerin frontal 
zusammen, die sich auf dieser Fahrbahn befand. Sie und ihr 
einjähriges Kind wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein 
umliegendes Krankenhaus verbracht.
Die Mitfahrer des Pkw Nissan, im Alter von 66 und 69 Jahren wurde, 
wie auch der Fahrer, ebenfalls leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro, beide Fahrzeuge 
waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste 
geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte vor Ort beim 
Binden der auslaufenden Betriebsstoffe. Die Fahrbahn musste für ca. 
90 Minuten vollgesperrt werden. 
Gegen den Fahrzeugführer des PKW Nissan wird ein Strafverfahren wegen
fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
eingeleitet.

Der Fahrzeugführer des weißen PKW VW (T4 oder T6) entfernte sich mit 
dem verunfallten Fahrzeug vom Unfallort, ohne seine Personalien zu 
hinterlassen und ist mit jetzigem Kenntnisstand unbekannt. Die 
Polizei Sassnitz bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 
038392 3070 zu dem PKW VW, um weitere Hinweise zum Unfallhergang zu 
erlangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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