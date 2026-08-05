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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sicherheitsmitarbeiter in Binz beleidigt und genötigt

Binz (ots)

Am Dienstag, dem 4. August 2026, wurde die Polizei gegen 20:15 Uhr zur Strandpromenade im Ostseebad Binz gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens eine Frau angesprochen, da sie ihren Hund unangeleint führte. Trotz mehrfacher Aufforderung leinte die Frau den Hund offenbar nicht an.

Anschließend soll sie eine Isomatte sowie einen Schlafsack im Bereich des Strandes abgelegt haben, womöglich mit der Intention dort zu nächtigen. Da dies dort nicht gestattet ist, wiesen die Sicherheitsmitarbeiter sie auch darauf hin.

Im weiteren Verlauf soll die Frau die beiden Mitarbeiter beleidigt und genötigt haben. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Personalien der Frau fest. Da sie sich nicht ausweisen konnte, machte sie mündliche Angaben zu ihrer Identität. Demnach handelt es sich um eine 54-jährige deutsche Frau.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung sowie der Nötigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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