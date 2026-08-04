PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (ots)

Am 04.08.2026, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich auf der B192, 
Strelitzer Str. in 17192 Waren ein Verkehrsunfall mit 
Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei deutsche
Unfallbeteiligte mit ihren jeweiligen PKW einen örtlichen 
Kreuzungsbereich. Dabei fuhr der 70-jährige Unfallbeteiligte aus 
Richtung der Eichholzstraße über den Kreuzungsbereich geradeaus in 
Richtung der Straße "Am Stadtrand". Der zweite 50-jährige 
Fahrzeugführer befuhr den Kreuzbereich vom Schweriner Damm kommend, 
in Richtung Ortsausgang Waren. Somit kreuzten beide Fahrer geradlinig
den Fahrweg des jeweils anderen. Folgend kam es zu einer seitlichen 
Kollision beider Beteiligter. Hierbei verletzten sich beide 
Fahrzeugführer leicht und wurden vor Ort kurzzeitig ambulant 
behandelt.
Ein Fahrzeug wurde vor Ort in eigener Zuständigkeit geborgen. Das 
zweite blieb fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden 
von ca. 10.000 Euro.
Von welchem Beteiligten nun genau die Unfallursache ausging ist 
Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 18:38

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwerverletzten Person

    Niepars / Martensdorf (ots) - Am 04.08.2026 um 15:12 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Kummerow und Martensdorf. Bei dem Unfall überholte der aus Richtung Kummerow in Richtung Martensdorf fahrende 79-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dacia trotz unklarer Verkehrslage einen LKW mit Anhänger. Dadurch kam es zum frontalen ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 14:22

    POL-NB: Lkw beschädigt Trafohäuschen und flüchtet

    Pasewalk (ots) - Der Polizei wurde am Montag, dem 3. August 2026, gemeldet, dass ein Trafohäuschen in der Torgelower Straße in Pasewalk, in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes, erheblich beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall im Zeitraum von Sonntag, dem 2. August 2026, 18:40 Uhr, bis Montag, dem 3. August 2026, 17:00 Uhr. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Lkw beim ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:36

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Autohaus

    Anklam (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Montag (03.08.2026) gegen 06:45 Uhr über einen Einbruchsdiebstahl in ein Autohaus in der Greifswalder Straße in Anklam informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag (02.08.2026), 16:45 Uhr, bis Montag (03.08.2026), 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus den Geschäftsräumen entwendeten sie unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren