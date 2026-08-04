Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (ots)

Am 04.08.2026, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich auf der B192, Strelitzer Str. in 17192 Waren ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei deutsche Unfallbeteiligte mit ihren jeweiligen PKW einen örtlichen Kreuzungsbereich. Dabei fuhr der 70-jährige Unfallbeteiligte aus Richtung der Eichholzstraße über den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung der Straße "Am Stadtrand". Der zweite 50-jährige Fahrzeugführer befuhr den Kreuzbereich vom Schweriner Damm kommend, in Richtung Ortsausgang Waren. Somit kreuzten beide Fahrer geradlinig den Fahrweg des jeweils anderen. Folgend kam es zu einer seitlichen Kollision beider Beteiligter. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden vor Ort kurzzeitig ambulant behandelt. Ein Fahrzeug wurde vor Ort in eigener Zuständigkeit geborgen. Das zweite blieb fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Von welchem Beteiligten nun genau die Unfallursache ausging ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

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