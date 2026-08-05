Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehr Sicherheit auf zwei Rädern: 77 Fahrradhelme für Hiddensee

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Insel Hiddensee (ots)

Die Insel Hiddensee ist bekannt für ihre autofreie Idylle. Dennoch birgt auch der dortige Straßenverkehr Risiken. Insbesondere bei Fahrradunfällen kann das Tragen eines Helms schwere Verletzungen verhindern oder deren Folgen deutlich mindern.

Um die Sicherheit von Einheimischen und Gästen weiter zu erhöhen, hat der Rotary Club Hiddensee gemeinsam mit der Polizeiinspektion Stralsund eine Initiative ins Leben gerufen.

Insgesamt 77 Fahrradhelme wurden an Fahrradvermieter auf der Insel übergeben. Künftig können die Helme gemeinsam mit den Mietfahrrädern ausgeliehen werden und stehen so den Nutzerinnen und Nutzern unkompliziert zur Verfügung.

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