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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetote im Zotzensee

Mirow (ots)

Am 04.08.2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Zotzensee bei 
Mirow ein Badeunfall mit tödlichem Ausgang.
Das Krankenhaus in Neustrelitz informierte das Polizeirevier über den
Tod einer 83-jährigen Deutschen.
Nach ersten Erkenntnissen schwamm die Frau auf dem See mit ihrem 
Ehemann, als sie plötzlich die Kräfte verließen. Der Mann rief um 
Hilfe, welche durch aufmerksam gewordenen Zeugen gewährt wurde. Sie 
fuhren mit einem Boot zum Unglücksort, zogen die Frau aus dem Wasser 
und begannen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit den 
Reanimationsmaßnahmen 
Diese verbrachten die Frau in das Krankenhaus, wo sie jedoch 
verstarb.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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