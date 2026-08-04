Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetote im Zotzensee

Mirow (ots)

Am 04.08.2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Zotzensee bei Mirow ein Badeunfall mit tödlichem Ausgang. Das Krankenhaus in Neustrelitz informierte das Polizeirevier über den Tod einer 83-jährigen Deutschen. Nach ersten Erkenntnissen schwamm die Frau auf dem See mit ihrem Ehemann, als sie plötzlich die Kräfte verließen. Der Mann rief um Hilfe, welche durch aufmerksam gewordenen Zeugen gewährt wurde. Sie fuhren mit einem Boot zum Unglücksort, zogen die Frau aus dem Wasser und begannen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit den Reanimationsmaßnahmen Diese verbrachten die Frau in das Krankenhaus, wo sie jedoch verstarb.

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