Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz zu freilaufendem Hund mündet in tätlichem Angriff gegen eingesetzte Beamte in Malchin (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 16.07.2026 gegen 17:25 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Malchin zu einem Einsatz in die Basedower Straße gerufen, nachdem ein freilaufender Hund dort zwei Dackel angegriffen und verletzt haben soll. Beim Versuch der 29-jährigen deutschen Dackel-Besitzerin und einer hinzugeeilten 37-jährigen deutschen Passantin die Tiere voneinander zu trennen, erlitten beide Frauen leichte Verletzungen an den Händen, welche durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es ihnen, die Hunde zu trennen und festzuhalten. Nachfolgend konnten die Polizeibeamten den angreifenden Hund an einem nahegelegenen Baum anleinen. Kurze Zeit später erschien der 42-jährige deutsche Eigentümer des freilaufenden Hundes vor Ort. Dieser zeigte sich äußerst unkooperativ, äußerte lautstark seinen Unmut über die polizeiliche Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die zuvor helfende Passantin begann daraufhin, die Szenerie sowie den uneinsichtigen Hundebesitzer mit ihrem Mobiltelefon zu filmen. Bereits vorab hatte sie die Beamten lautstark aufgefordert den Hund zu erschießen. Um eine weitere Eskalation zwischen den Beteiligten zu verhindern, hielten die Polizisten die Frau davon ab, weiter auf den Hundebesitzer zuzugehen.

Diese Maßnahme stieß bei der Frau auf Unverständnis. Sie reagierte aggressiv, stieß einen der Polizeibeamten gegen die Brust und beleidigte diese darüber hinaus. Den Einsatzkräften gelang es schließlich die Situation zu beruhigen indem sie der Frau einen Platzverweis erteilten, dem sie letztlich nachkam. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der Hundehalter muss sich nun wegen Beleidigung, Fahrlässiger Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung verantworten. Die beiden verletzten Dackel wurden durch einen Tierarzt versorgt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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