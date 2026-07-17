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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schüsse gemeldet - Polizei stellt Softairwaffe sicher

Greifswald (ots)

Am 17.07.2026 gegen 01:00 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf, dass in der Nähe des Schönwalde-Centers in Greifswald zwei Personen mehrere Scheiben vermutlich beschossen haben und anschließend geflüchtet sind. Daraufhin erfolgte umgehend der Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen am genannten Einsatzort. Durch die eingesetzten Kräfte konnten im Nahbereich des Tatortes ein 16-jähriger sowie einen 21-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Personen wurde eine Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen sind deutsche Staatsbürger. Ob und inwiefern die beiden beteiligt waren, ist Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Rahmen der Ermittlungen am Tatort konnten mehrere beschädigte Glasscheiben festgestellt werden. Der vorläufige Sachschaden beträgt 700 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Greifswald übernommen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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