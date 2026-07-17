Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schüsse gemeldet - Polizei stellt Softairwaffe sicher

Greifswald (ots)

Am 17.07.2026 gegen 01:00 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf, dass in der Nähe des Schönwalde-Centers in Greifswald zwei Personen mehrere Scheiben vermutlich beschossen haben und anschließend geflüchtet sind. Daraufhin erfolgte umgehend der Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen am genannten Einsatzort. Durch die eingesetzten Kräfte konnten im Nahbereich des Tatortes ein 16-jähriger sowie einen 21-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Personen wurde eine Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen sind deutsche Staatsbürger. Ob und inwiefern die beiden beteiligt waren, ist Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Rahmen der Ermittlungen am Tatort konnten mehrere beschädigte Glasscheiben festgestellt werden. Der vorläufige Sachschaden beträgt 700 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Greifswald übernommen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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