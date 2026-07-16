Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Anklam - Radfahrerin schwer verletzt (LK V-G)

Anklam (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend im Stadtgebiet sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Am 16.07.2026 ereignete sich gegen 21:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Baustraße / Badstüberstraße. Eine 58-jährige deutsche Radfahrerin aus Anklam war in Begleitung von zwei weiteren Personen auf der Badstüberstraße unterwegs. An der Einmündung zur Baustraße hielten die Fahrradfahrer verkehrsbedingt an. Zeitgleich stoppte ein bislang unbekannter, silberfarbener Pkw, der die Baustraße in Richtung Parkallee befuhr. Aufgrund eines Missverständnisses fuhren beide Parteien im selben Moment wieder an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 58-jährige Frau stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der beteiligte Autofahrer stoppte seinen Wagen zwar kurz, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Parkallee fort, ohne auszusteigen, Erste Hilfe zu leisten oder seine Personalien zu hinterlassen. Die verletzte Radfahrerin wurde mittels Rettungsdienst zur stationären Behandlung in das AMEOS Klinikum Anklam transportiert. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Toyota handeln. Ein amtliches Kennzeichen liegt aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall am Donnerstagabend beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem silbernen Pkw oder dem Fahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2510 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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