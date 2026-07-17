Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Wohnmobils in Zinnowitz (LK V-G)

Zinnowitz (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Insel Usedom zum Brand eines Wohnmobils, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 17:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand des Campingfahrzeugs in Zinnowitz, Am Achterwasser informiert. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude erfolgreich verhindert werden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des im Fahrzeug verbauten Kühlschranks aus. Die exakte Ursache ist im Detail jedoch noch ungeklärt. Zur Spurensicherung und Aufklärung des Brandgeschehens kamen der Kriminaldauerdienst Anklam sowie ein Brandursachenermittler vor Ort zum Einsatz. Am Wohnmobil entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Insgesamt waren 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zinnowitz, Bannemin und Neuendorf mit fünf Einsatzfahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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