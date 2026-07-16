Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle in Marlow deckt Reihe von Straftaten auf (LK V-R)

Marlow (ots)

Beamte des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten haben am Donnerstagabend in Marlow einen Kleinkraftrad-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann gleich eine ganze Reihe schwerwiegender Delikte begangen hatte. Gegen 18:30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte den 46-jährigen deutschen Fahrer einer Simson für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bereits zu Beginn der Überprüfung bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille. Da zudem der begründete Verdacht bestand, dass der Zweiradfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Diese wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus von einem Arzt durchgeführt. Bei der Überprüfung der Dokumente und des Fahrzeugs deckten die Beamten weitere Straftaten auf. Der 46-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse. Die Überprüfung der Simson im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass das Moped seit Ende 2022 nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben ist. Auch bestand für das Kleinkraftrad keine gültige Pflichtversicherung. Die Polizeibeamten stellten das gestohlene Zweirad vor Ort sicher. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts des Diebstahls bzw. der Hehlerei eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei geführt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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