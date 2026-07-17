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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ruhestörung eskaliert: Beschwerde über Lärm führt zu mehreren Strafverfahren in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Eine nächtliche Ruhestörung im Ortsteil Rotensee führte am späten Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz, einer verletzten Person und mehreren Strafanzeigen gegen zwei Jugendliche. Gegen 23:00 Uhr verursachten Bewohner einer Wohnung in Bergen-Rotensee erheblichen Lärm. Ein darüber wohnender Nachbar wurde dadurch aus dem Schlaf gerissen und forderte die Verursacher durch ein Fenster auf, die Ruhe einzuhalten. Die beiden 15-jährigen Störer begaben sich daraufhin unverzüglich zur Wohnung des Mannes im Obergeschoss. Dort traten sie wiederholt so massiv gegen die Wohnungstür, bis diese beschädigt wurde und aufsprang. Die Jugendlichen drangen in die Wohnung ein, woraufhin sich eine lautstarke Diskussion entwickelte. Als der Mieter die beiden Teenager schließlich aus den Räumlichkeiten drängte, kam es zu einem Gerangel. Hierbei erlitt der Bewohner leichte Verletzungen am Ellenbogen. Die Tatverdächtigen entfernten sich zunächst vom Hausaufgang, kehrten jedoch während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme an den Einsatzort zurück. Als einer der 15-Jährigen erneut versuchte, den Nachbarn körperlich anzugreifen und den klaren Anweisungen der eingesetzten Beamten keine Folge leistete, mussten die Polizisten ihn zu Boden bringen und vorübergehend fesseln. Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort stellte sich zudem heraus, dass derselbe Jugendliche zuvor bereits gegen das parkende Fahrzeug einer Zeugin getreten und dieses beschädigt hatte. Der insgesamt entstandene Sachschaden an Tür und Pkw wird auf rund 700 Euro geschätzt. Beide Jugendliche wurden durch nachgeforderte Rettungskräfte medizinisch untersucht. Während einer der Tatverdächtigen im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden konnte, wurde der zweite Jugendliche zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte nach eigenen Angaben zuvor verschreibungspflichtige Medikamente bzw. Substanzen konsumiert. Die Polizei hat gegen die beiden deutschen Staatsbürger Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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