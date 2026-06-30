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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: B192 nach Unfall aktuell voll gesperrt

Klein Plasten (ots)

Nach einem Unfall ist die Bundesstraße 192 zwischen Neu Schloen und Klein Plasten aktuell noch voll gesperrt.

Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems soll ein Fahrer gegen 11.50 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten sein und ist dort mit einem Entgegenkommenden kollidiert. Beide Fahrzeuge müssen nun abgeschleppt werden - diese Maßnahmen ziehen sich gerade noch etwas hin, die Sperrung wird nach der Bergung aufgehoben.

Der Fahrer, der bereits am Steuer mutmaßlich gesundheitliche Probleme hatte, wurde leichtverletzt ins Klinikum gebracht. In dem anderen Fahrzeug befanden sich auch Kälber, die nun am Straßenrand warten müssen, da ein neuer Anhänger für sie organisiert werden muss.

Der Einsatz der Polizei läuft aktuell noch.

Zur Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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